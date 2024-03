Su RaiPlay Sound arriva il podcast “Capolavori della Letteratura” |  lezioni d’autore con Augias | Caminito | De Cataldo | Lattanzi e Maraini

(Di venerdì 22 marzo 2024): il nuovoonline dal 26 marzo su. Un progetto di Fondazione De Sanctis in collaborazione con Biblioteche di RomailDal 26 marzo sono disponibili su6 puntate del nuovo, un progettoFondazione De Sanctis in collaborazione con Biblioteche di Roma. In ciascun incontro un ospite speciale introduce un maestromondiale attraverso uno ...

“Archivi della follia. In cerca di Franco Basaglia” , in arrivo il podcast su RaiPlay Sound scritto e realizzato da Vanessa Roghi Da lunedì 11 marzo saranno disponibili su RaiPlay Sound 10 puntate ... (361magazine)

La storia di Sofia, alla ricerca della madre uccisa dai militari argentini - Ospiti in laguna le autrici del podcast di RaiPlay Sound "Figlie" che racconta di una delle 30mila vittime della dittatura ...rainews

Da ‘I cento passi’ a ‘La mafia uccide solo d’estate’: la programmazione Rai per la Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - Home » Spettacolo » Da ‘I cento passi’ a ‘La mafia uccide solo d’estate’: la programmazione Rai per la Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie ...dire

La Giornata in ricordo delle vittime delle mafie - È “Roma città libera” lo slogan della manifestazione promossa da “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, che si terrà giovedì 21 marzo a Roma, in occasione della XXIX Giornata della Me ...rai