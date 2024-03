Studentessa morta in aula | frequentava il primo anno del corso di informatica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoildeldila ragazza di 14 anni (non 15, come scritto in precedenza) che èper un malore improvviso nel plesso di via Spazzilli dell’istituto superiore Marconi di Giugliano in Campania. A quanto si apprende la ragazza, che viveva con la sua famiglia in città, è giunta con un ritardo a scuola. Ma appena si è seduta nel banco è stata colta da un malore. È stata immediatamente soccorsa dai docenti che hallertarto il 118. I soccorritori sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti anche perché la postazione dello stesso 118 è a poca distanza ma per la ragazza purtroppo non c’è stato nulla da fare. Una notizia che ha gettato nello sgomento non solo la comunità scolastica (la dirigente ...