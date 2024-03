Studentessa accoltella coetanea durante una lite Altri ragazzi filmano tutto e mettono il video sui social

Ragazzina di 14 anni accoltellata dopo scuola dalla rivale in amore: gli amici filmano senza intervenire - L'aggressione è avvenuta intorno all'ora di pranzo alla fermata del bus di Tormini, località a monte di Salò sul lago di Garda ...fanpage

Preleva alle Poste e si trova 1000 euro in più; accoltellato in stazione a Bollate, minorenni arrestati | ANTEPRIMA - L’edizione odierna del Notiziario si apre con una vicenda curiosa che ha per protagonista un uomo di Senago ed è successa alle Poste di Limbiate: si trova ...ilnotiziario

Brescia, lite tra adolescenti: accoltella la rivale in amore 14enne - E’ successo tutto intorno alle due del pomeriggio di giovedì a Roè Volciano, in Valsabbia, alla fermata dell’autobus, dove decine di studenti, usciti da scuola, aspettavano di rientrare a casa. Al ...ilsecoloxix