Studentessa 15enne morta a scuola a Giugliano vicino Napoli davanti ai compagni: malore improvviso in classe - Una Studentessa di 15 anni è morta in una scuola di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dopo aver subito un malore in classe ...notizie.virgilio

Napoli, tragedia in una scuola di Giugliano: Studentessa di 15 anni muore per un malore - Ha malore in aula, morta Studentessa di 15 anni a Giugliano ... Secondo le prime informazioni disponibili, la 15enne sarebbe svenuta all’improvviso mentre seguiva le lezioni, perdendo i sensi. Il ...tag24

Morta in classe a 15 anni, choc in Campania - Una ragazza di 15 anni è stata stroncata da un malore durante le lezioni in un istituto superiore del napoletano. Inutili i soccorsi del 118.infocilento