Stramilano 2024 | la carica dei sessantamila | domenica 24 marzo la corsa dei milanesi Strade chiuse a scaglioni in città | dove e quando

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano – Torna domani la, laper antonomasia deie non solo. Per l’edizione di quest’anno, la cinquantunesima, i numeri sono da record: stando agli ultimi dati risultano iscritti 7.200 per la mezza maratona (mai così tanti, un anno fa erano 5.500) e in generale si dovrebbe arrivare a quota 60.000. L’evento si conferma ancora una volta punto di riferimento per agonisti e non. Come ogni anno la competizione si snoderà attraverso tre percorsi: 10 chilometri, 5 e l’half marathon. Si parte proprio con quest’ultima (da 21, 097 km) alle 8.30 da piazza Castello, con arrivo previsto sempre ai piedi dell’ex dimora degli Sforza. Il percorso è stato totalmente rinnovato ed è competamente pianeggiante. A partecipare atleti di rilevanza nazionale e internazionale, con i kenioti pronti a tagliare il traguardo per primi. ...