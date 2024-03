Strage Mosca | la fuga dalla sala concerti – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Uomini armati aprono il fuoco nella più grandedi. La folla, assiepata in platea, fugge nel panico mentre si sentono i colpi esplosi da armi automatiche. I morti sarebbero almeno 12. —internazionale/ [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Choc in Cina per l’omicidio di un 13enne, arrestati 3 compagni di classe Imprese, nasce Abordo: il nuovo brand del gruppo Sella nel noleggio a lungo termine Belgio, sparatoria a Charleroi: un poliziotto ucciso e uno grave Corea del Nord, Seul: “Figlia di Kim Jong Un erede al trono? Non è escluso” Doppio fiocco rosa per Veronica Peparini e Andreas Muller, nate le gemelle Penelope e Ginevra Salernitana, esonerato Liverani