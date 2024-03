Strage Mosca | due uomini aprono il fuoco – Video

(Adnkronos) – Uomini armati aprono il fuoco nella più grande sala concerti di Mosca . La folla, assiepata in platea, fugge nel panico mentre si sentono i colpi esplosi da armi automatiche. I morti ... (webmagazine24)

Sono almeno 40 le persone uccise e 100 quelle ferite in una sparatoria in una sala da concerto a Mosca, secondo Baza citato da diversi media russi come Moscow Times e Novaya Gazeta. L’agenzia ... (open.online)