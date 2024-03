Strage in una sala concerti di Mosca | uomini in mimetica sparano | 12 morti e un rogo enorme video

(Di venerdì 22 marzo 2024) In, volto coperto, mitragliatrici alla mano: hanno fatto una, almeno 12e 35 feriti, all’interno della Crocus City Hall, la più grandedi: tre terroristi armati sono entrati e hanno iniziato a sparare, poi hanno appiccato il fuoco alla. L’agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato delle mitragliatrici. La Ria Novosti afferma che gliarmati hanno anche “lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare un incendio” che è ancora in corso. Al momento dell’attacco nellaerano presenti centinaia di persone. È in corso un’evacuazione, mentre sul posto sono arrivate le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e le ...

“La strage non si ferma, e non possiamo più stare a guardare cullandoci su ciò che sin qui è stato fatto in nome della sicurezza. Evidentemente non basta”. Il monito è di Lorenzo Sichei, ... (lanazione)

Eccidio delle Fosse Ardeatine, 8 libri da leggere per non dimenticare - Ecco i libri da leggere per ricordare il 24 marzo 1944, quando truppe di occupazione tedesche trucidarono 335 persone alle Fosse Ardeatine a Roma ...libreriamo

Morti bianche, Pd Liguria: è una Strage dai numeri sconvolgenti - Genova, 22 mar. (askanews) – “Ancora un morto sul lavoro. Una Strage dai numeri a dir poco sconvolgenti. Solo poche settimane fa eravamo presenti al presidio organizzato dai sindacati per chiedere nuo ...askanews

Il Cremlino parla di guerra per la prima volta e attacca la diga di Zaporizhzhia. Strage in una sala concerti a Mosca - Una breccia nell’edificio potrebbe causare decine di migliaia di morti e mettere in pericolo la vicina centrale nucleare. Nel frattempo il Financial Times rivela che l’intelligence statunitense ha chi ...editorialedomani