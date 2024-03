Strage di Altavilla Milicia | Barreca ‘vede’ il diavolo in carcere Cosa ha detto a un detenuto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024)(Palermo), 22 marzo 2024 – Giovannidopo ladi(Palermo) continua a ‘vedere’ il demonio anche ine vorrebbe ‘liberare’ un? “Il mio cliente è in isolamento – spiega al telefono a Qn.net Giancarlo Barracato, avvocato difensore del muratore -. Naturalmente le celle sono aperte e ha sentito i lamenti provenire da un vicino. Pensava di potergli essere d’aiuto con la preghiera. Continua a ripetere di non avere mai partecipato ad atti di violenza”. Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qndi: 4 in, tutti contro tutti L’uomo che nella notte dell’11 febbraio ha chiamato i ...