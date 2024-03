Strage Altavilla | l’avvocato di Barreca | “Con la coppia sono passati dalle preghiere alle torture”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 22 marzo 2024) Giancarlo Barracato, il legale dell'uomo accusato del massacro della famiglia adMilicia, conferma come nella mente del muratore siciliano rimanga la convinzione che in casa sua ci fosse il diavolo e che in qualche modo andava scacciato."ringrazia laFina-Carandente per averlo aiutato ma, allo stesso tempo, piange e si dispera".