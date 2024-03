Strage a Mosca | l’Isis rivendica l’attacco Caccia agli uomini del commando in fuga – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024)hato laalla Crocus city hall diin cui sono state uccise almeno 40 persone e ferite 100. In un comunicato diffuso su Telegram, il gruppo terroristico ha dichiarato di aver «attaccato un grande raduno… alla periferia della capitale russa». Intanto le forze speciali russe hanno arrestato uno dei cinque membri delche ha attaccato la sala da concerto Crocus city hall. Secondo Baza su Telegram altri quattro sarebbero riusciti a scappare, mentre la Fsb conferma di essere impegnata in operazioni di «ricerca e indagine». Ildi cinque persone in tuta mimetica ha fatto irruzione e sparato contro la folla, prima dell’inizio del concerto del gruppo rock Picnic. Intanto il sindaco di, Sergei Sobyanin ha ...