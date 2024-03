Stop allo sharenting | la proposta di legge contro le foto di minori pubblicate dai genitori sui social – Cosa prevede

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024) Con tempismo impeccabile, proprio mentre Chiara Ferragni e Fedez hanno iniziato a nascondere i volti dei propri figli sui(dopo anni di esposizione pubblica), sbarca alla Camera dei deputati unadivolta a tutelare il diritto all’immagine deie combattere quindi lo. Dal titolo «Disposizioni in materia di diritto all’immagine dei minorenni», il documento è stato presentato da Europa Verde a firma degli onorevoli Angelo Bonelli, Luana Zanella, Elisabetta Piccolotti, e Nicola Fratoianni. L’introduzione del testo parte da un’evidenza: «Ogni giorno milioni di immagini e filmati riguardano direttamente o indirettamente minorenni». Un fenomeno in costante aumento che solleva preoccupazioni soprattutto in relazione al rischio di sfruttamento commerciale dell’immagine ...