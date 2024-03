Stellantis | siglato accordo quadro per le uscite volontarie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024)dae dai sindacati l'che definisce le modalità di individuazione e i trattamenti economici per i lavoratori interessati alla risoluzione del rapporto di lavoro. L'intesa riguarda dipendenti prossimi alla maturazione dei requisiti per la pensione o che intendono intraprendere nuovi percorsi professionali. L'obiettivo dell'è quello di "definire ildi riferimento per le intese che saranno realizzate nelle prossime settimane nelle diverse realtà aziendali finalizzate ad adeguare i livelli occupazionali ai cambiamenti dei processi aziendali proponendo ai lavoratori soluzioni condivise".ribadisce "la centralità dell'Italia nell'ambito delle sue attività globali" e cita gli investimenti per diversi miliardi di euro ...