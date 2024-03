Stellantis produrrà in Polonia non a Torino la simil-500 cinese di Leapmotor

Stellantis, la cinese Leapmotor verso la produzione di auto elettriche in Polonia. Scalzato Mirafiori: Stellantis, niente Italia per la cinese Leapmotor: produrrà le auto elettriche nello stabilimento polacco di Tychy L'Italia perde un'occasione d'oro. La casa automobilistica cinese Leapmotor , al ...

Leapmotor: niente Mirafiori, produrrà in Polonia: ... costruttore cinese in cui pochi mesi fa Stellantis ha investito 1,5 miliardi di euro ( qui la news), non porterà parte della sua produzione destinata all'Europa a Mirafiori , ma produrrà la sua ...