Stellantis | la Fiom dice no alle uscite volontarie incentivate

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota congiunta di Samuele Lodi, segretario nazionale-Cgil e responsabile settore mobilità e Maurizio Oreggia, coordinatore nazionale automotive per la-Cgil: “Nel corso della riunione di oggi da remoto,ha comunicato l’intenzione di procedere alla definizione di un accordo sindacale nazionale relativo. Si prosegue nell’azione di svuotamento degli stabilimenti, un pessimo segnale se considerato che questenon sono compensate con l’assunzione di giovani, che darebbero un’importante prospettiva per il futuro. Un’altra procedura di esodi incentivati proprio nel corso del confronto con il MIMIT nell’ambito del tavolo automotive, fortemente ...

In Campania il settore dell’automotive, a partire da Stellantis , occupa quasi 10 mila addetti, distribuiti principalmente sui territori di Napoli e di Avellino e con ricadute occupazionali ... (ildenaro)

Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom -Cgil, ha raccontato a Fanpage .it i timori e le rivendicazioni per il futuro di Stellantis in Italia : non solo Mirafiori e Pomigliano, ma molti altri ... (fanpage)

Stellantis che ha “ tradito le promesse ” e la presidente del Consiglio invitata a muoversi in prima persona per spingere l’azienda a fornire garanzie di fronte ai nuovi incentivi finanziati dalle ... (ilfattoquotidiano)

Stellantis MELFI, IL 2 APRILE TAVOLO AL MIMIT - L’annuncio durante l’incontro nella città federiciana tra regione, sindaci e sindacati. Oltre l’automotive, i nuovi investitori dovranno assumere i lavoratori ora in difficoltà | Attualità, Basilicata ...lecronachelucane

Stellantis, sfuma il «sogno» delle city car cinesi a Mirafiori. Le vetture Leapmotor saranno prodotte in Polonia - Progetto ancora in fase di approvazione. La Fiom Cgil si è subito smarcata, dicendosi non disponibile a firmare con Stellantis «nessun accordo sulle uscite incentivate». Ad annunciare la posizione del ...torino.corriere

Hi-Lex di Chiavari, ordini in calo: lavoratori in ferie forzate. Martedì confronto tra azienda e sindacati - Pinasco, Uilm: “Il mercato elettrico nn tira, Stellantis in affanno”. Pajardi, Ceo: “Costretti a diminuire la capacità produttiva” ...ilsecoloxix