Stellantis | Italia scalzata | niente Mirafiori per Leapmotor La casa cinese produrrà le sue auto elettriche in Polonia

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’perde un’occasione d’oro. Lamobilistica, al contrario di quanto emerso su una possibile produzione dinello stabilimentodi, potrebbe invece costruire i propri veicoli in. Segui su affarni.it

PD CHIEDE FONDI A UNRWA, CIRIELLI: Italia COMUNQUE IN PRIMA LINEA (RIEPILOGO) (2) - Roma, 22 mar - Cirielli ha anche sottolineato che "il governo continuerà a fornire ogni possibile aiuto alla popolazione di Gaza attraverso altri canali, l'importante non è chi porta gli aiuti ma che ...9colonne

Visibilia, ministra Santanché e azienda indagate per truffa ai danni Inps - procura - MILANO (Reuters) - La procura di Milano ha comunicato in una nota di aver notificato l'atto di chiusura inchiesta alla ministra del Turismo Daniela Santanché, alle società Visibilia Editore e ...it.investing

Fiat 500 Hybrid: sarà prodotta a Mirafiori - (Adnkronos) – La Fiat 500 Hybrid potrebbe essere prodotta in Italia. Il Gruppo Stellantis per risollevare le sorti del sito produttivo di Mirafiori potrebbe decidere di portare in Italia la produzion ...periodicodaily