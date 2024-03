Stella Rossa-Virtus Bologna oggi in tv | orario Eurolega basket 2024 | dove vederla | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) Secondo impegno settimanale inper lavenerdì 22 marzo le V-nere volano a Belgrado (Serbia) per affrontare alle ore 19:00 lanella trentunesima giornata della regular season 2023-, con ancora una manciata di turni da disputare prima dei playoff. I bolognesi devono rialzare immediatamente la testa e cercare di interrompere la striscia negativa di tre sconfitte in fila, con l’ultima vittoria che risale al 29 febbraio contro il Valencia. Nel match di 48 ore fa Belinelli e compagni non sono riusciti a far saltare il fattore campo a Kaunas (Lituania) contro lo Zalgiris di coach Andrea Trinchieri (96-81) nonostante i 19 punti di un mai domo Tornike Shengelia. In classifica i bianconeri sono scivolati all’ottavo posto con 17-13 ...