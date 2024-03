Stazione Marittima | il nastro tolto per ospitare sfilata Gucci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Maisonsceglie Salerno e la suaperunadella collezione di gioielli. La scelta dellacome location per questo evento di prestigio è stata accolta con grande entusiasmo e curiosità ma anche grande riserbo. Non è passato inosservata però la rimozione deltrasportatore all’interno della conchiglia disegnata da Zaha Hadid. L’amministratore dellaS.p.A. Orazio De Nigris però ha parlato semplicemente di una manutenzione per nascondere e non spoilerare l’importante, che dovrebbe tenersi a breve, con inviti ristretti. La partnership trae Salerno rappresenta un ...