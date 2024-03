Startup | Formula Center vince il Premio America Innovazione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Importante riconoscimento per laItalia di Davide e Fabio Venditti, giovanissimi imprenditori di 28 e 22 anni che hanno progettato Humetry-sport e Humetry-Med: due declinazioni – per lo sport e per la salute – di un sistema che monitora in tempo reale una serie di parametri biologici. Una idea premiata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.