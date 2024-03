Startup | Formula Center vince il Premio America Innovazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Importante riconoscimento per laItalia di Davide e Fabio Venditti, giovanissimi imprenditori di 28 e 22 anni che hanno progettato Humetry-sport e Humetry-Med: due declinazioni ? per lo sport e per la salute ? di un sistema che monitora in tempo reale una serie di parametri biologici. Una idea premiata da un certificato di qualità internazionale riservato ai migliori talenti imprenditoriali del Paese. A margine della cerimonia di premiazione che si è svolta presso la prestigiosa sede dell?Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, Davide ha spiegato il progetto: ?La nostranasce dalla passione per il motorsport e un?esigenza non soddisfatta di monitoraggio dei parametri fisici. Questo progetto nel 2020 è stato riadattato al fine di dare ...