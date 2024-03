Il petrolio chiude in calo a New York a 80,62 dollari - (ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,56% a 80,62 dollari al barile. (ANSA). Vivo a Roma ma il cuore resta a Firenze dove sono nata, ...notizie.tiscali

Kate: “Ho un cancro”. Il video della principessa - Kate: “Ho un cancro”. Il video della principessa(Adnkronos) – "Ho un tumore, mi sto sottoponendo a chemioterapia". Kate Middleton rende nota la diagnosi di cancro con un videomessaggio di 2'20'' diffu ...sulpanaro

Startup, Daclon: "Premio America Innovazione biglietto da visita internazionale" - “Il premio America Innovazione è un riconoscimento di prestigio internazionale che viene attribuito alle migliori 300 Startup innovative. Diamo un biglietto da visita internazionale ai migliori talent ...adnkronos