(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 (Adnkronos) – “Ilè un riconoscimento di prestigioche viene attribuito alle migliori 300innovative. Diamo undaai migliori talenti imprenditoriali del paese”. Lo ha dichiarato il segretario della Fondazione Italia – Usa Corrado Maria, in occasione della cerimonia della presentazione della Fondazione Italia – Usa che promuove il, un riconoscimento per gli innovatori artefici delle miglioriitaliane. L’evento si è tenuto presso la prestigiosa sede dell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. “Il ...

I commissari, 'ci sono prospettive di ripresa per La Perla' - (ANSA) - BOLOGNA, 22 MAR - "Sussistono varie ragioni che inducono a sostenere che vi siano apprezzabili prospettive di ripresa e prosecuzione dell'attività, che consentono l'ammissione ...notizie.tiscali

Startup, Daclon: "Premio America Innovazione biglietto da visita internazionale" - “Il premio America Innovazione è un riconoscimento di prestigio internazionale che viene attribuito alle migliori 300 Startup innovative. Diamo un biglietto da visita internazionale ai migliori talent ...adnkronos

I fondi del caffè per proteggere l’ambiente - (Adnkronos) – Uno scarto come i fondi del caffè potrebbe essere un’arma in più contro l’inquinamento delle acque. Secondo uno studio dell’Università tecnologica federale del Paranà, i fondi del caffè ...ilsannioquotidiano