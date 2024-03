Stangato dagli 007 dei rifiuti | 100 euro di multa per un toast | un caso a Pesaro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Districarsi nella raccolta differenziata è impresa sempre più complicata - specie quando sei di fretta-, tra regolette e opzioni, dettagli e piccoli accorgimenti che, onestamente, a volte sembrano fatti apposta per innervosirti. E così l'inciampo è dietro l'angolo, la svista in agguato, soprattutto se la zona è controllataispettori ambientali, una sorta di 007 del Comune che curiosano tra i sacchetti, rovistano, fotografano e poi ti presentano il conto. Come successo a Simona Campolucci, insegnante di una scuola primaria, a Tavernelle, frazione di Colli al Metauro in provincia die Urbino. Lo scorso sabato gli “ausiliari della spazzatura” hanno suonato al campanello di casa (la raccolta porta a porta è stata avviata nello scorso luglio) e le hanno fornito un dettagliato dossier (con tanto di immagini) sugli errori commessi nella ...