SS 90 bis ancora fatale | auto sbanda e finisce contro un guardrail

Incidente intorno alle ore 7.45 sulla SS 90 bis nel tratto di strada verso Paduli all'altezza dell'uscita per la Zona Industriale. Un'per cause in corso di accertamento hato sull'asfalto bagnato per via della pioggia, carambolando sui lati della carreggiata. Il veicolo ha riportato ingenti danni. Tanto spavento per il conducente che non avrebbe riportato ferite. Sul posto è intervenuto il personale Anas per la gestione della viabilità, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine per i dovuti rilievi del caso.