Specchia | “Napoli | ecco il profilo adatto con cui ricostruire un’identità vicina a quella degli anni migliori”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il commento dell’esperto Paolosul futuro della panchina dele i rischi della troppa intraprendenza. Nell’ambito delle prospettive della prossima stagione calcistica del, l’attenzione si concentra sempre più sul prossimo allenatore del, o meglio sul successore di Ciccio Calzona. Paolo, noto allenatore e commentatore sportivo, ha espresso il suo parere in merito durante un’intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo.ha delineato un quadro chiaro delle sfide che ildovrà affrontare, sottolineando l’importanza di fare le scelte giuste, sia sul campo che fuori. “L’anno prossimo ilcambierà tanto: Osimhen e Zielinski andranno via, poi vedremo chi resterà. La dirigenza e la società dovranno avere ...

