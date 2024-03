Specchia | “Italiano profilo adatto per il Napoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Paolo, allenatore, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: ”è un buon allenatore, viene dal basso e conosce il calcio come pochi. Quando frequentavo La Spezia, tutti me ne parlavano benissimo e anche a Firenze ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Per ilsarebbe ilcon cui ricostruire un’identità vicina a quella degli anni migliori. Ha solo un difetto: a volte vuole giocare e gioca troppo… Dovrebbe accontentarsi anche di qualche punto quando gli capita per mano. L’anno prossimo ilcambierà tanto: Osimhen e Zielinski andranno via, poi vedremo chi resterà. La dirigenza e la società dovranno avere le idee chiare, dentro e fuori dal campo”. “In primis bisogna scegliere il DS e il nuovo ...