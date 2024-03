Spark | il magico evento a Pesaro e per la prima volta in Italia Il video

(Di venerdì 22 marzo 2024), venerdì 22 marzo - Migliaia di piccole bolle di sapone che, grazie ad uno spettacolare effetto di luci, diventeranno come lucciole fluttuanti nel cielo. Ieri sera le prove generali di ‘’, lo spettacolo che da questa sera sarà gratuito e ad ingresso libero al Parco Miralfiore, ha fatto vivere lamagia fiabesca che l’artista olandese Daan Roosegaarde mostrerà oggi per lain. Giornate Fai divera 2024: ecco i luoghi da visitare nelle Marche il 23 e 24 marzo “Il Parco si è dimostrato il luogo ideale per ‘’ – ha sottolineato Daan Roosegaarde -, l’ambiente incredibile che fa da contorno alla performance rende tutto più”. Questa sera ci sarà lainaugurazione (in ...

