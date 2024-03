Sparatoria a Mosca | tre uomini in mimetica in sala da concerto Almeno 12 morti e 35 feriti

Attentato nella sala da concerto Crocus City Hall a Mosca : almeno tre persone in mimetica hanno aperto il fuoco. nella sparatoria , scrivono i media russi, almeno 12 persone sono state uccise e 35 ... (ilfattoquotidiano)

