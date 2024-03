Sparatoria a Mosca | almeno 12 morti

(Di venerdì 22 marzo 2024) 18.5512 persone hanno perso la vita e altre 35 sono rimaste ferite in unain una sala da concerto a. Lo riferiscono i media russi. Secondo una prima ricostruzione tre uomini armati e in tuta mimetica hanno fatto irruzione nella Crocus City Hall e hanno aperto il fuoco. Nell'edificio, che è stato evacuato, è poi scoppiato un incendio.

