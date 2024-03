Spara a un ragazzo con una pistola ad aria compressa | confermati i domiciliari per il trapper

AGI - È un 23enne albanese l'uomo che ieri sera, pieno centro a Frosinone , ha sparato contro quattro giovani seduti al tavolino di un bar in via Aldo Moro uccidendo sul colpo un connazionale di 27 ... (agi)

14enne prende la pistola della madre e Spara un colpo, è in fin di vita - Un tragico incidente domestico in Sicilia mette in luce i pericoli delle armi in casa: un ragazzo di 14 anni è in condizioni critiche dopo essersi accidentalmente Sparato.baritalianews

Gela: 14enne si Spara alla testa con la pistola della mamma, gravi le sue condizioni - È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essersi Sparato un colpo di pistola alla testa il 14enne di Gela ...notizie

Gela, 15enne si Spara alla testa con la pistola della madre: è in rianimazione - Un ragazzo di 15 anni a Gela, in Sicilia, si è Sparato ieri sera alla testa con la pistola della madre e ora versa in condizioni disperate mentre è ricoverato nel reparto rianimazione neurochirurgica ...tpi