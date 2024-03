Spalletti non sa di essere in diretta | battibecco fuorionda dopo Italia-Venezuela | “Dimmi che vuoi”

Un tifoso urla a Spalletti: "Mister, forza Napoli!". Guardate la sua reazione | VIDEO - La Nazionale italiana è in Florida e stasera affronta il Venezuela in un'amichevole di preparazione agli Europei 2024. In giro per il mondo - specie negli Stati Uniti d'America - è pieno di napoletan ...msn

Ci pensa Retegui, l’Italia batte 2-1 il Venezuela - FORT LAUDERDALE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia vince 2-1, pur convincendo solo a tratti, contro il Venezuela nella prima amichevole negli States. Il grande protagonista è Mateo Retegui, autore d ...padovanews

Calcio: Spalletti promuove Retegui, "E' perfetto" - (ANSA) - ROMA, 22 MAR - 'Retegui è perfetto perché ha fatto un lavoro straordinario come finalizzatore e soprattutto per far salire la squadra.sport.tiscali