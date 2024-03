Spalletti contento a metà dell’Italia col Venezuela | “Se fai certi errori è inutile parlare di schemi”

(Di venerdì 22 marzo 2024) La vittoria di misura sulnon ha soddisfatto Lucianoche ha visto un'Italia distratta: "Prima pensiamo a mettere a posto le basi, poi so puòd'altro". Quindi l'elogio a Retegui: "Lui ha fatto ciò che doveva fare"

Il c.t. azzurro dopo la vittoria sul Venezuela: "Retegui Chi fa gol fa sempre qualcosa più degli altri" - La vittoria contro il Venezuela lascia Spalletti soddisfatto a metà. O meglio, il c.t. preferisce evidenziare gli aspetti da migliorare che le cose buone, viste soprattutto nelle fasi finali con il ...gazzetta

Italia, Retegui: "Sono molto contento, devo continuare così" - Autore di una doppietta decisiva contro il Venezuela, il numero 9 dell'Italia Mateo Retegui ha parlato ai microfoni di RaiSport. Queste le sue parole sulla gara: "Sono molto ...lalaziosiamonoi

Frey: «Immobile La sua situazione è stata gestita male dalla Lazio, su Acerbi dico questo» - Ecco cos’ha detto IMMOBILE – Fossi in lui non ne sarei contento. Posso capire la scelta di Spalletti, ma mi dispiace che Immobile, da capitano della Nazionale, sia fuori. Non mi è piaciuta questa ...lazionews24