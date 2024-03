Spagna e altri 3 Paesi europei pronti a riconoscere la Palestina

(Di venerdì 22 marzo 2024) In una riunione tutta focalizzata sulla crisi in Medio Oriente a margine del Consiglio Ue, i primi ministri di, Irlanda, Malta e Slovenia in una dichiarazione congiunta si sono detti "lo Stato palestinese" e lo faranno "quando ciò porterà un contributo positivo" alla situazione. Nel testo i 4hanno chiesto "un immediato cessate il fuoco, che prevede il rilascio incondizionato degli ostaggi e un massiccio aumento degli aiuti a Gaza". "Siamo d'accordo sul fatto che solo la soluzione dei due Stati può portare una pace durevole e stabile" nella regione, hanno aggiunto i 4 leader

Italia e Spagna regine dell’extravergine ma l’alta qualità ormai è internazionale - Quando si parla di olio d’oliva, soprattutto se extravergine, la bussola la fornisce la prestigiosa guida Flos Olei e il suo “Concorso internazionale Flos Olei”, nato proprio con l’obiettivo di valori ...lanuovasardegna

Carles Puigdemont si ricandiderà alle elezioni in Catalogna - E ha annunciato che tornerà in Spagna in caso di vittoria, anche se rischia di essere arrestato: si vota il 12 maggio per eleggere il nuovo presidente regionale ...ilpost

Spagna | All’Ambasciata italiana riflessioni sulle sfide psicologiche dell’espatrio - L’evento è stata l’occasione per una riflessione sulle sfide psicologiche che pone lasciare il proprio Paese d’origine per recarsi in un’altra terra ... di giovani tra gli espatriati e come la Spagna ...italiachiamaitalia