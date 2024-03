SottoCoperta | recensione della commedia romantica e sociale con Antonio Folletto e Maria Pia Calzone

(Di venerdì 22 marzo 2024) In concorso al Bif&st 2024 nella sezione ItaliaFilmFest,è una storia d'amore e di riscatto sullo sfondo di una vacanza talpa con due eccellenti protagonisti:Pia. Ladi Carola Proto.

Produzione: Tile Storytellers, Bronx Film, FlickTales, Minerva Pictures, in associazione con Kimberly Olsen, in collaborazione con Giallomare Film - SottoCoperta, scheda del film di Simona Cocozza, con Antonio Folletto e Maria Pia Calzone, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il Film e dove vederlo al Cinema e in Str ...comingsoon