Sostituto Osimhen | occhi puntati in Italia | il nuovo bomber per il Napoli può arrivare dalla Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il futuro di Victorcon la maglia delè fortemente in bilico: al momento, nel mirino di De Laurentiis c’è unche milita inA per sostituire il nigeriano. L’attuale stagione delnon è da incorniciare, motivo per il quale il club capitanato da Aurelio De Laurentiis è già proiettato sulla prossima annata. In primis, bisognerà risolvere la questione legata all’allenatore, vista l’attuale incertezza che ruota intorno a Francesco Calzona. Una volta risolto tale rebus, il club campano ha l’obbligo di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa e tornare ad essere competitivo ine non solo. Non a caso, lo scouting azzurro ha già messo glisu unmolto promettente. Calciomercato, ...