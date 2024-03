Sondaggi TP | gli italiani ripudiano l’intervento militare in Ucraina

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 22 marzo 2024) Come di consueto torniamo con il nostro appuntamento demoscopico settimanale per chiedere – e parlare – dei grandi temi di attualità. Focus sulla politica estera: tra la rielezione di Putin e la possibile escalation del conflitto in, è stato l’argomento principale della settimana appena trascorsa. Cominciamo proprio dalla rielezione plebiscitaria di Putin, che ha vinto con oltre l’80% dei consensi. Elezioni che hanno lasciato più di un dubbio. Abbiamo chiesto proprio questo, per cominciare, ai nostri lettori: “sono state elezioni libere e rappresentative del pensiero dei cittadini russi?” La tonica è quella che vuole queste elezioni come una farsa (33,1%) e che non possono nemmeno essere considerate delle elezioni e che la Russia sia diventata una delle peggiori dittature al mondo. Un altro 28,2% crede che siano invece le tipiche elezioni di un ...