(Di venerdì 22 marzo 2024) Arezzo, 22 marzo 2024 – Sabato 30 marzo alle 9,30 con partenza dalla piazza principale del paese di, si terrà l’materna del paese completata anche con gli arredi interni. Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “La popolazione diha da oggi a disposizione una cittascolastica nella quale sono presenti tutti i gradi difino alle scuole medie e la palestra. Un momento storico per il paese che solo qualche hanno fa non potevamo neppure immaginare. Ringrazio che mi ha preceduto, ovvero Daniele Bernardini, che a suo tempo aveva pensato a questo progetto, ovvero avere tutte le scuole in un unico luogo. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato, agli uffici comunali, alla mia squadra”. La ...

Soci, l'inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia - Vagnoli: “Il sogno di una cittadella dell’istruzione a Soci è stato realizzato. Intitoleremo la cittadella al compianto maestro Franco Niccolini” ...lanazione

È nato l'Hub Porta Nova di Trani: il primo Eco Ostello della Città - Nuovi spazi per conferenze, riunioni, mostre, laboratori artistici, una biblioteca di quartiere ed una ciclo officina per i turisti ...traniviva

Cultura: inaugurata la nuova BiblioCoop nel punto vendita di Cisanello - Uno spazio dedicato ai libri e ai lettori, un punto d’incontro per chi ama leggere e condividere la passione per la lettura: nello spazio Soci del Coop.fi di Pisa Cisanello, in via Valgimigli, è stata ...pisatoday