Smartphone e social rendono i bambini depressi e ansiosi | secondo uno studio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Lo psicologo definiscecome gli artefici del "grande ricablaggio" dell'infanzia, con pesanti conseguenze per i giovani. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Non si sentono “all’altezza di questa vita”. Potrebbe essere questa la sintesi del drammatico aumento negli ultimi anni “ degli episodi depressivi e ansiosi, delle oscillazioni dell’umore, delle ... (ilfattoquotidiano)

Sono 43 milioni, il 73% della popolazione, gli italiani che utilizzano oggi i social media. Non molti di meno di coloro che si collegano a Internet, l’88% della popolazione, che trascorre in media ... (open.online)

Samsung estende il supporto software: fino a 8 anni di aggiornamenti per tablet e Smartphone aziendali - Samsung promette fino a 8 anni di aggiornamenti software per i tablet e 7 anni per gli Smartphone destinati al mercato aziendale, dimostrando un impegno verso la durata e la sostenibilità dei propri p ...news.fidelityhouse.eu

I dati sulla dipendenza da Smartphone in Italia - Sempre più italiani trascorrono buona parte delle loro giornate a consultare il proprio telefono. Colpa dei social network, delle app di messaggistica istantanea e di quelle legate agli spazi di infor ...giornalettismo

