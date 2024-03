Slitta Don Matteo 14 | perché la serie con Raoul Bova non andrà in onda ad aprile ma in autunno

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne dell'11 marzo. Brando Ephrikian non ha ancora fatto la sua scelta , forse la farà martedì 12 marzo. Scontri in studio tra Tina Cipollari e Gemma ... (fanpage)

Don Matteo, salta la messa in onda della nuova stagione: rimandata al prossimo autunno - Il crossover voluto dalla Rai, infatti, era stato ideato per annunciare l’imminente messa in onda della nuova stagione di Don Matteo, la 14esima. Il primo episodio, di una delle serie televisive più ...news.fidelityhouse.eu

“Don Matteo”, rinviata la nuova stagione al prossimo autunno - Inizialmente prevista per il 4 aprile, dovremo aspettare alcuni mesi per vedere i nuovi episodi della 14esima stagione della serie ...sorrisi

Al centro Il Bucaneve un incontro su don Milani - Nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani molte iniziative hanno ricordato il priore di Barbiana. Recentemente anche a Lucca al palazzo della Provincia si è tenuto un convegno su don Milani, ...luccaindiretta