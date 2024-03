Sla | in Italia terapia orodispersibile migliora autonomia personale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - A causa della disfagia, quasi 8 persone con sclerosi laterale amiotrofica (Sla) su 10 hanno difficoltà ad alimentarsi. Tale condizione incide anche sulla capacità di deglutire cibi solidi e liquidi e - in quasi 7 casi su 10 - compromette l'aderenza terapeutica, limitando anche l'. Per rispondere ai bisogni dei pazienti, è oggi rimborsata anche inla prima formulazionedi riluzolo, l'unicaad oggi approvata nel nostro Paese per rallentare la progressione della malattia. Il nuovo trattamento di Zambon consiste in una sottile pellicola da sciogliere sopra la lingua senz'acqua e senza necessità di sforzo muscolare da parte del paziente ed è così in grado di assicurare l'assunzione della dose precisa del principio attivo. ...