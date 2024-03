Sky Sport Motori Weekend | F1 Gp Australia | MotoGP Portogallo | SuperBike Catalunya

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 22 marzo 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 e il secondo di, ai quali si aggiunge la tappa in Catalogna per lae la $1 Million Challenge dell’NTT IndyCar Series.APPUNTAMENTI – Riparte il campionato 2024 di Formula 1 con il circus che sbarca a Melbourne per il Gran Premio di. Appuntamento giovedì 21 con la conferenza stampa dei piloti, alle 13, per poi attendere la notte per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 2.30 e la seconda alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato appuntamento con le Sprint Race di F2 e F3, antipasto alle qualifiche di F1 che scatteranno alle 6 del mattino. Domenica la gara della Formula 1 sarà in esclusiva live dalle 5 del mattino su Sky ...