Skeleton | Mystique Ro trionfa a Lake Placid nell’ultima gara Sesta Valentina Margaglio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ultimadella stagione per la Coppa del Mondo dial femminile. Trasferta americana per il massimo circuito internazionale che si è spostato a, con la sfera di cristallo che era già stata assegnata matematicamente alla neerlandese Kimberley Bos, dominatrice dell’annata. Are sul ghiaccio di casa è la statunitenseRo: prima vittoria della carriera per la classe 1994 che aveva incamerato in questa stagione i primi tre podi di sempre. 1’50”35 il tempo odierno, frutto di una super prima run soprattutto. Deve arrendersi la belga Kim Meylemans che centra il secondo podio stagionale a soli 2 centesimi di ritardo. Terza invece è la già citata Bos, staccata di 20 centesimi. Completano la top-5 Katie Uhlaender e Jacqueline Pfeifer. In casa Italia positiva ...

Bobsled, Skeleton World Cup season set to end in Lake Placid - Friedrich is first, Lochner is second and Cipulis is third. Mystique Ro, Katie Uhlaender and Sara Roderick are the top U.S. women's Skeleton athletes, while Austin Florian and Daniel Barefoot pace the

