Sinner-Vavassori | derby italiano oggi nell’Atp di Miami | orario | dove vederlo in tv

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) –tricolore, venerdì 22 marzo 2024, nel secondo turno dell’Atp Masters 1000 di. Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz una settimana a Indian Wells, l’atoatesino torna in campo e il suo primo avversario nel torneo della Florida è un, numero 148 al mondo, proveniente dalle qualificazioni. “Indipendentemente dai risultati, sono cresciuto come persona e come giocatore, ma come persona sono sempre lo stesso e non saranno i risultati a cambiare le cose”, ha detto Sinne alla vigilia dell’esordio alOpen. “E’ normale, fai esperienze nuove. Io sono fortunato perché posso giocare in tutti i più grandi tornei del mondo per tutta la stagione”. “Ogni torneo è una nuova opportunità -ha detto ancora-, e qui ho di ...

Sinner-Vavassori, le quote per le scommesse: derby a senso unico Bookmakers decisi a Miami - Jannik Sinner affronterà Andrea Vavassori al secondo turno del Masters 1000 di Miami. Sul cemento statunitense andrà dunque in scena un appassionante derby italiano tra il numero 3 del mondo e il nume ...oasport

Italiani in campo venerdì 22 marzo: il derby Sinner-Vavassori e altri quattro. A che ora e dove vederli - Il numero 1 azzurro non perde un derby dal 2020. L'ultimo capace di fermarlo rimane Salvatore Caruso, nelle qualificazioni del Western & Southern Open, il Masters 1000 di Cincinnati ...ubitennis

Pagina 1 | Vavassori, il papà: "Bellissimo affrontare Sinner ma so come metterlo in difficoltà" - «Sarà bellissimo, sia per Andrea che per me, affrontare Jannik sul campo centrale di Miami». Davide Vavassori, padre e allenatore di “Wave”, non nasconde l’emozione in vista del derby azzurro di ...corrieredellosport