Sinner-Vavassori | derby italiano oggi nell’Atp di Miami | orario | dove vederlo in tv

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) –tricolore, venerdì 22 marzo 2024, nel secondo turno dell'Atp Masters 1000 di. Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz una settimana a Indian Wells, l'atoatesino torna in campo e il suo primo avversario nel torneo della Florida è un, numero 148 al mondo, proveniente dalle qualificazioni. "Indipendentemente dai risultati, sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L'atoatesino torna in campo dopo la sconfitta contro Alcaraz a Indian Wells e il suo primo avversario nel torneo della Florida è un italiano Sinner-Vavassori . derby tricolore oggi , venerdì 22 marzo ... (sbircialanotizia)

Sinner: "Le partite con Alcaraz mi danno nuove prospettive su cui lavorare" - Le parole dell'azzurro in conferenza stampa, a poche ore dall'esordio che lo vedrà impegnato nel derby con Andrea Vavassori ...tennisitaliano

Guarda su NOW Formula 1, MotoGP e Sinner in questo weekend con il pass Sport - Si prospetta un weekend di grande sport su NOW, la piattaforma che offre tutta la programmazione sportiva di Sky a meno di 10€ al mese.punto-informatico

Sei azzurri in campo a Miami: inizia la corsa al titolo di Sinner - Programma ricchissimo per i colori azzurri nella giornata odierna del "1000" della Florida: occhi puntati anche sulla sfida di Camila Giorgi alla numero 1 del mondo ...tennisitaliano