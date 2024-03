Sinner-Vavassori all’ATP Miami a rischio per pioggia | la diretta LIVE | partita rinviata alle 19 | 30 | orario e dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 22 marzo 2024)è ladel secondo turno delOpen in programma oggi non prima delle 19:30 conTV su Sky. Il match è a fortea causa dellaIn palio i sedicesimi contro uno tra Griekspoor e Michelsen.

La pioggia fa irruzione al torneo Masters 1000 e Wta 1000 di Miami 2024 : tutti i match , a cominciare dal derby Sinner-Vavassori , sono rinviati per via del maltempo, dal momento che i primi incontri, ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 pioggia insistente a Miami . Gli organizzatori hanno deciso di ritardare il programma sui campi esterni, dove non si inizierà prima delle ore 17.00. ... (oasport)

Il debutto di Jannik Sinner al Masters1000 di Miami rischia concretamente di slittare. La città della Florida è stata investita nelle ultime ore da una pioggia torrenziale che non accenna a ... (oasport)

Dubbio Sinner, diluvio a Miami: a rischio la sfida con Vavassori. Cosa può succedere - MIAMI - La pioggia mette a rischio la terza giornata di gare al Masters 1000 di Miami. Intanto a causa del maltempo è slittato l'inizio dsi match in programma oggi, tra l'altro il derby azzurro tra Si ...corrieredellosport

Sinner-Vavassori, ritardo per pioggia: nuovo orario, diretta e dove vederla in tv - In serata il numero 1 azzurro farà il suo debutto al Masters 1000 di Miami dove è la seconda testa di serie, ma il maltempo sta posticipando tutto ...tuttosport

Tennis: pioggia a Miami, slitta l'inizio dei match - Intanto a causa del maltempo è slittato l'inizio dsi match in programma oggi, tra l'altro il derby azzurro tra Sinner e Vavassori. Al momento nessuno è sceso in campo e il via è ritardato di almeno un ...ansa