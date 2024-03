Sinner | Miami ancora | Sono cresciuto Sfida con Vavassori per tornare a correre

(Di venerdì 22 marzo 2024) Fa bene al cuore sentire la maturità con cui il ventiduenne Jannikaffronta una vigilia che ogni volta diventa più delicata, perché adesso tutti delirano per il ragazzo di Sesto Pusteria, molti solo perché sta vincendo a ripetizione. E il rovescio pericoloso della medaglia è che quando perde una parte di quegli stessi seguaci si trasforma in leoni da tastiera. Oggigiocherà la sua prima partita nel torneo di, non prima delle 16 italiane (il programma è stato definito dopo le partite terminate nella notte italiana). Sarà un derby particolare, contro Andreache ha un altro obiettivo con lo stesso nome, le Finals ma nel doppio con Bolelli. La vigilia è stata vissuta tra allenamenti e presenza sugli spalti a vedere l’Italia di Spalletti contro il Venezuela, piccoli lussi concessi dal ...

