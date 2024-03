Sinner e Alcaraz a Miami si ritrovano a rivedere il loro punto più bello | “È stato frustrante”

Dal 15 al 21 aprile la stagione sulla terra rossa del tennis entrerà nel vivo. In programma il prestigioso ATP500 di Barcellona , evento che precederà come consuetudine il Masters1000 di Madrid (24 ... (oasport)

Incisivo e preciso come il suo rovescio a una mano. Paolo Canè ha offerto spunti interessanti nell’ultima puntata di TennisMania condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport), in onda sul ... (oasport)

Non ci sono dubbi che lo scambio dell’anno scorso a Miami tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia rimasto nel cuore e nel cervello degli appassionati. Una serie di prodezze da parte dell’uno e ... (oasport)

ATP Miami, Sinner e Alcaraz rivivono lo scambio del 2023. Lo spagnolo: “E’ stato frustrante” - Non ci sono dubbi che lo scambio dell'anno scorso a Miami tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia rimasto nel cuore e nel cervello degli appassionati. Una serie di prodezze da parte dell'uno e dell'alt ...oasport

Tennis Master 1000 Miami Open Sinner-Vavassori diretta live: piove in Florida, stravolto il programma - Tennis Master 1000 Miami Open: Sinner-Vavassori, 22 marzo, diretta live dell'incontro valido per il secondo turno del tabellone principale.sport.virgilio

Diretta Miami Open 2024/ Sinner Vavassori video streaming tv: nuovo rinvio per maltempo! (oggi 22 marzo) - Diretta Miami Open 2024 Sinner Vavassori streaming video tv: orario e risultato live dei match in programma venerdì 22 marzo per il secondo turno.ilsussidiario