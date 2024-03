«Siffredi non ha accettato che io gli dicessi di no È stato pesante e ora sa di rischiare»

(Di venerdì 22 marzo 2024) Parla Alisa Toaff, la giornalista che ha denunciato il pornodivo Parla la giornalista che ha denunciato il pornodivo per le molestie che avrebbe subito durante e dopo un'intervista: «Chi mi accusa di cercare visibilità non ha capito niente»Parla la giornalista che ha denunciato il pornodivo per le molestie che avrebbe subito durante e dopo un'intervista: «Chi mi accusa di cercare visibilità non ha capito niente»

Rocco Siffredi «Non si rende conto della gravità di quello che dice». Ma l’ex pornostar «sa di aver sbagliato e sa di rischiare». Per questo «prova a rovesciare la cosa su di me». A parlare è la ... (open.online)

«Rocco Siffredi non accetta il rifiuto e mi svilisce come donna» , al Corriere della Sera parla la giornalista che lo ha denunciato . «Rocco Siffredi non si rende conto della gravità di quello che ... (ilnapolista)

“Rocco Siffredi non accetta il rifiuto e mi svilisce come donna”, la versione della giornalista che lo accusa di molestie - Intervistata da CorSera: "Siffredi non si rende conto della gravità, se avessi voluto pubblicità avrei autorizzato a fare il mio nome" ...dire

