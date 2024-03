Sierra de muerte di Aissaoui | storia di prigionia algerina dopo la guerra civile spagnola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) di Federica Pistono* La narrativadi lingua araba è ancora poco nota ai lettori italiani, anche se, al suo interno, non mancano voci che molto avrebbero da raccontare. Una di queste appartiene ad Abdelouahab, uno scrittore algerino già noto al pubblico italiano per il romanzo storico La corte spartana (Centro Studi Ilà, traduzione di H. Benchina e J. Guardi, 2023), opera vincitrice del prestigioso Booker Prize per il romanzo arabo nel 2020., che già aveva al suo attivo diversi romanzi, fra i quali Il libro dei dimenticati, vincitore del Premio Katara del 2018, è tornato nelle librerie italiane nell’ultimo scorcio del 2023, con il romanzode(MR Editori, traduzione di A. D’Esposito, 2023). Anche questo testo, come il precedente, è volto a ricostruire un quadro ...