Sicilia | il borgo colorato è uno spettacolo circondato dalla natura | sembra di essere in Spagna

(Di venerdì 22 marzo 2024) Laoffre delle bellezze senza eguali, dall'architettura al paesaggiole. Ma forse questoancora non lo conoscete. Il travel creator Daniele Paluan ha condivido un video che ci porta in un vero angolo di Paradiso che si trova in. Si tratta diParrini, una frazione di Partinico in provincia di Palermo costituito da un susseguirsi di case colorate ispirate a Gaudì assolutamente originale. Tra gli edifici decorano poi alcune piante fiorite e marciapiedi acciottolati che completano un paesaggio mozzafiato tutto da fotografare. Ogni angolo ha una sua magia e incanta i visitatori provenienti da tutto il mondo. Alla scoperta delParrini Chiamato la "Barcellona palermitana" questo piccoloè il piùdi tutta ...

Catania, 50enne aggredito in banca: era stato scambiato per un truffatore - Un uomo di 50 anni è stato aggredito da due persone mentre si trovava in banca a Catania: l'avevano scambiato per un truffatore.catania.liveuniversity

Le infinite vampe di Palermo, fiamme riaccese in via Spedalieri, i rifiuti restano per strada - Ancora vampe a Palermo. Attraverso una segnalazione, si registrano ancora fiamme e cattivo odore in via Spedalieri dove una vampa viene continuamente riaccesa rendendo irrespirabile l'aria per residen ...blogsicilia

Cinema, in Croazia la proiezione di “Baaria” di Giuseppe Tornatore - Nell’ambito del programma Salting of the Mind presso il Centro Zlatna vrata a Spalato, martedì 9 aprile alle ore 20, la presidente dell’Associazione Inova, Višnja Kukoč terrà una conferenza sul tema ...9colonne